Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалилося, - Бутусов
Про це повідомляє в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалився.
Навіть голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не брав участі в опитуванні.
Багато громадян викладають відео в інтернет, як голосують по 5-10 разів, а "опитувальники" кажуть: "Дякую, робіть нам статистику". Жодного захисту від повторного голосування немає, але ж це ключове завдання екзитполів - не допустити фальсифікацій.
Організовано опитування просто знущально і цинічно.
На багатьох діляницях опитувальників взагалі немає. Тобто думка всіх громадян навіть не цікавила організаторів.
Там, де опитування є - найняли дітей (очевидно, за гроші), які нічого не розуміють, і жоден з них не може пояснити, яка фірма найняла, хто найняв, де контракт, як захищаються результати від повторних вкидань?
Поліція збилася з ніг сьогодні, оскільки наші прекрасні пильні громадяни зривають опитування, викликають поліцію для фіксації порушень організаторів опитування.
Сьогодні ввечері ця недобросовісна гра закінчиться. "Результати" "президентського опитування" оголосить керівник проєкту Артем Гагарін - музичний продюсер "95 кварталу", - повідомив журналіст.