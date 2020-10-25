Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалилося, - Бутусов

Багато громадян викладають відео в інтернет, як голосують по 5-10 разів, жодного захисту від повторного голосування немає.

Про це повідомляє в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалився.

Навіть голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не брав участі в опитуванні.

Багато громадян викладають відео в інтернет, як голосують по 5-10 разів, а "опитувальники" кажуть: "Дякую, робіть нам статистику". Жодного захисту від повторного голосування немає, але ж це ключове завдання екзитполів - не допустити фальсифікацій.

Організовано опитування просто знущально і цинічно.

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На багатьох діляницях опитувальників взагалі немає. Тобто думка всіх громадян навіть не цікавила організаторів.

Там, де опитування є - найняли дітей (очевидно, за гроші), які нічого не розуміють, і жоден з них не може пояснити, яка фірма найняла, хто найняв, де контракт, як захищаються результати від повторних вкидань?

Поліція збилася з ніг сьогодні, оскільки наші прекрасні пильні громадяни зривають опитування, викликають поліцію для фіксації порушень організаторів опитування.

Сьогодні ввечері ця недобросовісна гра закінчиться. "Результати" "президентського опитування" оголосить керівник проєкту Артем Гагарін - музичний продюсер "95 кварталу", - повідомив журналіст.

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