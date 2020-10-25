Батьки поставили дитину, щоб вона проводила опитування Зеленського, і пішли у справах, - організатор опитування Гагарін, продюсер "95 кварталу"

Організатор опитування Зеленського, продюсер "95 кварталу" Артем Гагарін заявив, що випадки залучення до його проведення неповнолітніх носять одиничний характер і відбуваються з вини батьків.

Про це Гагарін написав на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Стежу за процесом проведення опитування, надходять повідомлення про притягнення до його проведення неповнолітніх дітей. Були зафіксовані поодинокі ситуації, коли батьки, які повинні були працювати як інтерв'юери, залишили на дільницях дітей замість себе для участі в опитуванні. Знаю один такий підтверджений випадок, і кілька ні, інформація зараз перевіряється", - написав Гагарін.

Організатор опитування Зеленського пообіцяв, що за такий безвідповідальний вчинок на батьків буде складено адмінпротокол.

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