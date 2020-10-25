У Києві за підкуп виборців затримано спостерігача від однієї з партій, - Нацполіція

У Києві в Деснянському районі за підозрою у підкупі виборців затриманий спостерігач від однієї з політичних партій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення від громадянина про те, що на вулиці Бальзака невідомий ймовірно здійснює підкуп виборців. Аби перевірити інформацію, на місце події прибула слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Начальник слідчого відділу Деснянського управляння поліції Станіслав Сєрєбряк повідомив, що правоохоронці опитали заявника та встановили особу причетну до правопорушення:

"З’ясувалось, що спостерігач від депутата обіцяв перерахунок коштів на банківські картки виборців за їх "голос" на користь конкретного кандидата. Ми затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. При собі він мав списки з персональними даними громадян. Поліцейські вилучили виявлені речові докази на місці події, у тому числі гроші та канцелярію".

Зібрані відомості за цим фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

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