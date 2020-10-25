Екзитпол "Рейтингу" з виборів мера Києва: Кличко - 47,8%, Попов - 8,6%, Притула - 8,3%, Верещук - 8%
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На виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого проголосували 47,8% виборців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати екзитполу групи "Рейтинг", представлені в пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" в неділю ввечері.
На другому місці з 8,6% голосів ексглава Київської міськдержадміністрації Олександр Попов ("ОПЗЖ"), на третьому - заступник голови партії "Голос" Сергій Притула.
На четвертому місці з 8% - народний депутат фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, за нею на п'ятому місці з 6,3% народний депутат фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.
Решта кандидатів набрали менше 5% голосів виборців.
Соціологічна група "Рейтинг" представила кілька екзитполів і результати електорально-поведінкового комбінованого дослідження, які відбувалися на 400 виборчих дільницях.