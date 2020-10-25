Новини • Місцеві вибори-2020

Екзитпол "Рейтингу" з виборів мера Києва: Кличко - 47,8%, Попов - 8,6%, Притула - 8,3%, Верещук - 8%

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Екзитпол "Рейтингу" з виборів мера Києва: Кличко - 47,8%, Попов - 8,6%, Притула - 8,3%, Верещук - 8%
На виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого проголосували 47,8% виборців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати екзитполу групи "Рейтинг", представлені в пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" в неділю ввечері.

На другому місці з 8,6% голосів ексглава Київської міськдержадміністрації Олександр Попов ("ОПЗЖ"), на третьому - заступник голови партії "Голос" Сергій Притула.

На четвертому місці з 8% - народний депутат фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, за нею на п'ятому місці з 6,3% народний депутат фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

Решта кандидатів набрали менше 5% голосів виборців.

Соціологічна група "Рейтинг" представила кілька екзитполів і результати електорально-поведінкового комбінованого дослідження, які відбувалися на 400 виборчих дільницях.

Також читайте: Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Києві: Кличко - 45,93%, Попов - 9,62%, Верещук - 8,53%, Кучеренко - 7,82, Притула - 7,27%. ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    шота многовато для верещуки
  • Viktor Kulyk
    мери-впоппингс - досвиданья, нах.

    даст Бог, с Киева начнется избавление страны от зеленой заразы!
  • Maksim Perepelitca
    Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8% - Цензор.НЕТ 678. Экзитпол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8% - Цензор.НЕТ 7938 .
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