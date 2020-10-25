Екзитпол "Рейтингу" з виборів до міськради Києва: "УДАР" - 21,3%, "ЄС" - 18%, "Слуга народу" - 9,5%, "Голос" - 7,2%, "Єдність" - 6, 8%, "ОПЗЖ" - 6,7%
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Екзитпол "Рейтингу" з виборів до міськради Києва: "УДАР" - 21,3%, "ЄС" - 18%, "Слуга народу" - 9,5%, "Голос" - 7,2%, "Єдність" - 6 , 8%, "ОПЗЖ" - 6,7%, "Батьківщина" - 6,6%.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Решта партій набирають менше 4% голосів виборців.
Соціологічна група "Рейтинг" провела екзитпол на виборах мера і міськради Києва, який відбувався на 100 виборчих дільницях Києва. Кількість опитаних - 10 402 респонденти. Помилка вибірки не перевищує 1%.