Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Харкові: Кернес - 57,9%, Фельдман - 12,12%, Кучер - 11,98%. ІНФОГРАФІКА

В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.