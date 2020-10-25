Екзитпол "Рейтингу" з виборів мера Маріуполя: Бойченко - 68,1%, Клименко - 22,8%

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На виборах міського голови Маріуполя (Донецька обл.) лідирує чинний мер міста Вадим Бойченко. На другому місці йде представник партії "ОПЗЖ" Володимир Клименко, на третьому - самовисуванка Лідія Мугла - 4,4%.

Решта кандидатів набрали менше 1,5% голосів виборців.

Соціологічна група "Рейтинг" провела екзитпол на виборах мера і міськради Маріуполя, який відбувався на 50 виборчих дільницях міста. Кількість опитаних - 4 257. Помилка вибірки не перевищує 1,5%.

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