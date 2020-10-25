Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Маріуполі: Бойченко - 69,05%, Клименко - 23,71%, Мугли - 4,05%, Башкірова - 2%, Клюєв - 1,19%

В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів із Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер у прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.

За даними соціологів, на виборах мера Маріуполя голоси розподілилися таким чином:

Нагадаємо, екзитпол проводився в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців по всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колцентру протягом дня отримували дані опитування.

Читайте: Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Одесі: Труханов - 34,4%, Скорик - 17,93%, Філімонов - 13,75%, Обухов - 12,52%, Ківалов - 5,44%. ІНФОГРАФІКА