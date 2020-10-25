Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: Філатов - 44,47%, Краснов - 14,44%, Вілкул - 11,27%, Риженко - 10,6%, Нікітін - 8,81%

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними екзитполу, лідирує чинний мер Дніпра Борис Філатов із результатом в 44,47%.

Олександр Вілкул від Блоку Вілкула "Українська перспектива" набирає 11,27%, Загід Краснов від "Громадської сили" - 14,44%, Сергій Риженко від "Слуги народу" - 10,6%, Сергій Нікітін від ОПЗЖ - 8,81%.

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