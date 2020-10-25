Новини • Місцеві вибори-2020

Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Одесі: до міськради проходять "Довіряй справам", "ОПЗЖ", "Слуга народу", "Євросолідарність", "Партія Шарія"

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До міської ради Одеси проходять 5 партій: "Довіряй справам", "Опозиційна платформа - За життя", "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "Партія Шарія".

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати екзитполу, проведеного спільно "Савік Шустер Студією" і телеканалом "Україна-24" з використанням інструментів соціологічної компанії Liberty Report, оголошені в ефірі телеканалу "Україна-24" в неділю ввечері.

Згідно з екзитполом, партія "Довіряй справам" набирає 23,77%, "Опозиційна платформа - За життя" - 22,38%, "Слуга народу" - 15,95%, "Європейська Солідарність" - 12,72%, "Партія Шарія "- 6,63%.

Решта політсил не подолали 5-відсотковий бар'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: до міськради проходять "Пропозиція", ОПЗЖ, "Слуга народу", "Громадська сила", "Євросолідарність" і "Блок Вілкула"

Екзитпол Савік Шустер Студії в Одесі: до міськради проходять Довіряй справам, ОПЗЖ, Слуга народу, Євросолідарність, Партія Шарія 01

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Топ коментарі

  • Vedana
    Одесити, ви при тямі взагалі ?
  • GoodWin
    шарики проходят, капец
  • PREDATOR PREDATOR
    Vedana А жителі міста Харків? А жителі Маріуполя? Нічого людей не вчить.
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