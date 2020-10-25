Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Дніпрі: до міськради проходять "Пропозиція", ОПЗЖ, "Слуга народу", "Громадська сила", "Євросолідарність" і "Блок Вілкула"

До міської ради Дніпра проходять 6 партій: "Пропозиція", "Опозиційна платформа - За життя", "Слуга народу", "Громадська сила", "Європейська Солідарність" і "Блок Вілкула Українська перспектива",