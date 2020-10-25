Новини • Місцеві вибори-2020

Екзитпол "Савік Шустер Студії": У Маріупольську міськраду проходять блок мера Бойченка, Партія Шарія, "Слуга народу" і ОПЗЖ. ІНФОГРАФІКА

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В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.

П'ятивідсотковий бар'єр до Маріупольської міськради подолали "Блок Вадима Бойченка" (45.96%), "Опозиційна платформа - За життя" (30.69%), Партія Шарія (6.56%), "Слуга народу" (6.28%).

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Екзитпол Савік Шустер Студії: У Маріупольську міськраду проходять блок мера Бойченка, Партія Шарія, Слуга народу і ОПЗЖ 01

Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.

Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Дегенераты, которых кацапы обстреляли "градами" проголосовали за ОПЗЖ и Шария!
    Тупое ватное быдло!
  • PREDATOR PREDATOR
    Совки і підмосковники живуть у нас на сході і півдні.
  • Iнна В
    Просто совкове бидло, яке 70 років жило в стойлє, а потім 30 стояло раком перед олігархами, не хоче жити у цивілізованній країні. От і все.
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