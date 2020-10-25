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Екзитпол "Рейтингу" про те, як українці відповіли на питання Зеленського: позитивно на всі п'ять запитань (оновлено)

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Екзитпол "Рейтингу" про те, як українці відповіли на питання Зеленського: позитивно на всі п'ять запитань (оновлено)
Під час опитування, ініційованого президентом Зеленським, українці позитивно відповіли на всі п'ять запитань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", дані екзитполу оприлюднила Соціологічна група "Рейтинг".

За даними опитування, відповіді розподілилися таким чином:

  • Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах? За - 81%, проти - 16%
  • Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на Донбасі? За - 54, проти - 43%.
  • Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? За - 95%, проти - 4%.
  • Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях - для зменшення болю у тяжкохворих? За - 70%, проти - 24%.
  • Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності? За - 78%, проти - 13%.

Екзитпол Рейтингу про те, як українці відповіли на питання Зеленського: позитивно на всі пять запитань 01

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Топ коментарі

  • Привет
    В заголовке одно...в тексте другое...
    В заголовке 3 вопроса за в тексте все пять за...
  • NavigatorUR
    ..судя по скорости подсчёта... результаты были подбиты ещё позавчера!.....
  • Толик Тигра
    Екзитпол незаконного опитування? Це що за сюр взагалі?
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