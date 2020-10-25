Екзитпол "Рейтингу" про те, як українці відповіли на питання Зеленського: позитивно на всі п'ять запитань (оновлено)
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Під час опитування, ініційованого президентом Зеленським, українці позитивно відповіли на всі п'ять запитань.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", дані екзитполу оприлюднила Соціологічна група "Рейтинг".
За даними опитування, відповіді розподілилися таким чином:
- Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах? За - 81%, проти - 16%
- Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на Донбасі? За - 54, проти - 43%.
- Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300? За - 95%, проти - 4%.
- Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях - для зменшення болю у тяжкохворих? За - 70%, проти - 24%.
- Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності? За - 78%, проти - 13%.