Новини • Місцеві вибори-2020

Екзитпол "Савік Шустер Студії": У Харківську міськраду проходять "Блок Кернеса", ОПЗЖ, "Слуга народу", ЄС, партія Шарія та "Блок Світличної - Разом!" ІНФОГРАФІКА

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В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.

П'ятивідсотковий бар'єр до Київської міськради подолали "Блок Кернеса", ОПЗЖ, "Слуга народу", ЄС, партія Шарія, "Блок Світличної - Разом!".

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Екзитпол Савік Шустер Студії: У Харківську міськраду проходять Блок Кернеса, ОПЗЖ, Слуга народу, ЄС, партія Шарія та Блок Світличної - Разом! 01

Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.

Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

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Топ коментарі

  • Otec Pigidiy
    Вата на вате и петуШарий в придачу.
  • Smith & Wesson b6b04e96
    Быдлаки опять навыбирали себе хозяев по всей Украине.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    третий раз выбирать кернеса - это безнадежно...
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