Новини • Місцеві вибори-2020

Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Черкасах: Бондаренко - 32,6%, Євпак - 19,8%, Ільченко - 17,8%, Пустовар - 5,9%

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В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів із Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер у прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.

За даними соціологів, на виборах мера Черкас голоси розподілилися таким чином:

Екзитпол Савік Шустер Студії у Черкасах: Бондаренко - 32,6%, Євпак - 19,8%, Ільченко - 17,8%, Пустовар - 5,9% 01

Нагадаємо, екзитпол проводився в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців по всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колцентру протягом дня отримували дані опитування.

Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екзитпол "Рейтингу" з виборів мера Маріуполя: Бойченко - 68,1%, Клименко - 22,8%

Топ коментарі

  • Ivan573014
    Первый раз буду болеть за Голос во втором туре. Против этого ублюдка Коломойского.
  • Привет
    Это у в твоем бредовом сне он драпал??
  • GoodWin
    был я тогда, не сказал бы что он драпал. Людей довольно много пришло тогда, а то что Кухарчук по капотам ментов попрыгал то не все Черкассы
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