Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Львові: Садовий - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинський - 9,9%, Рущишин - 5,6%. ІНФОГРАФІКА

В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.