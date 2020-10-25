Новини • Місцеві вибори-2020

Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Львові: Садовий - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинський - 9,9%, Рущишин - 5,6%. ІНФОГРАФІКА

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В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.

За даними соціологів, на виборах мера Львова голоси розподілилися таким чином: Садовий - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинський - 9,9%, Рущишин - 5,6%.

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Екзитпол Савік Шустер Студії у Львові: Садовий - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинський - 9,9%, Рущишин - 5,6% 01

Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.

Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

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Топ коментарі

  • YU ST
    Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Львову: Садовый - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинский - 9,9%, Рущишин - 5,6% - Цензор.НЕТ 7298
  • ptn hlo 428037f7
    Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Львову: Садовый - 41,1%, Синютка - 27,3%, Кошулинский - 9,9%, Рущишин - 5,6% - Цензор.НЕТ 3277
  • Герхард
    Садовой - всехжопник. Вопрос цены.
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