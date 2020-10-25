Новини • Місцеві вибори-2020

В "УДАРі" заявляють, що за їхнім екзитполом у Кличка понад 50%

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На виборах Київського міського голови перемагає чинний мер Віталій Кличко, а найбільшу кількість голосів на виборах до Київради отримала партія Віталія Кличка "УДАР".

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати екзитполу.

Чинний мер Києва Віталій Кличко, висунутий партією "Удар", посідає перше місце на виборах Київського міського голови з результатом 50,2%.

Найближчий опонент Олександр Попов (ОПЗЖ) набирає 8,9%. На третьому місці - Сергій Притула ("Голос", 8,5%), на четвертому - Ірина Верещук ( "Слуга народу", 7,9%).

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На виборах до Київської міської ради перше місце з результатом 22% посідає партія "УДАР". Друге місце - "Європейська Солідарність", 18,3%. Третє з результатом 10% у "Слуги народу". Також п'ятивідсотковий бар'єр долають "Голос" (7,5%) і "Єдність" (6,1%).

Екзитпол був проведений на замовлення партії "УДАР" Інститутом розвитку міста.

В УДАРі заявляють, що за їхнім екзитполом у Кличка понад 50% 01
В УДАРі заявляють, що за їхнім екзитполом у Кличка понад 50% 02

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    верещук уже верещит что она готова идти во второй тур, чтобы выиграть ))))
  • ptn hlo 428037f7
    В "УДАРе" заявляют, что по их экзитполу у Кличко больше 50% - Цензор.НЕТ 6386
  • Rino Onix
    Она везде пролетела.
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