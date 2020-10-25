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Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Кривому Розі: Вілкул - 42,8%, Шевчик - 31%, Павлов - 7,9%

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Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Кривому Розі: Вілкул - 42,8%, Шевчик - 31%, Павлов - 7,9%
В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Екзитпол Савік Шустер Студії у Кривому Розі: Вілкул - 42,8%, Шевчик - 31%, Павлов - 7,9% 01

Згідно з результатами дослідження, за Вілкула проголосували 42,8% жителів міста. На другому місці - представник партії "Слуга народу" Дмитро Шевчик, за нього проголосували 31,01%, на третьому - представник "ОПЗЖ" Костянтин Павлов, за нього проголосували 7,91%. На четвертому місці - представник партії "Сила людей" Юрій Милобог (6,05%).

Гранична помилка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

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Топ коментарі

  • Ivan573014
    Жабогадюниг как в Одессе.
  • Otec Pigidiy
    Опять вата себе наголосовала вилкула🤣
  • Myko
    81,72% (вілкул-клоун-жопоблок) - все місто п'ята колона кремля.
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