Новини • Місцеві вибори-2020

Екзитпол "Савік Шустер Студії" з виборів до Криворізької міськради: проходять "Слуга народу", "Блок Вілкула", ОПЗЖ і "Сила людей"

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Екзитпол "Савік Шустер Студії" з виборів до Криворізької міськради: проходять "Слуга народу", "Блок Вілкула", ОПЗЖ і "Сила людей"
До міської ради Кривого Рогу (Дніпропетровська область) проходять чотири партії: "Слуга народу", "Блок Вілкула "Українська перспектива", ОПЗЖ і "Сила людей".

Про це свідчать результати екзитполу, проведеного "Савік Шустер Студією", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Слуга народу" отримує 32,9%, "Блок Вілкула "Українська перспектива"- 31,22%, ОПЗЖ - 12,27%,"Сила людей", - 6,96%.

Інші  політсили, що брали участь у виборах, не подолали 5% прохідний бар'єр.

Також читайте: Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Кривому Розі: Вілкул - 42,8%, Шевчик - 31%, Павлов - 7,9%

Гранична помилка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

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Топ коментарі

  • Герхард
    О!!!!
    Вот тут сразу видно славных наследников Донбабве.

    Донбабвае дало Украине Януковича и войну.
    Кривой Рог дал Украине Зеленского и ползучю капитуляцию.
  • Герхард
    Цуко. Все-таки депрессивные люмпенские регионы - это неизлечимые язвы.
  • Alex Lodje
    Нормальный ватный совет.
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