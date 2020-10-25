Екзитпол "Савік Шустер Студії" з виборів до Криворізької міськради: проходять "Слуга народу", "Блок Вілкула", ОПЗЖ і "Сила людей"

До міської ради Кривого Рогу (Дніпропетровська область) проходять чотири партії: "Слуга народу", "Блок Вілкула "Українська перспектива", ОПЗЖ і "Сила людей".