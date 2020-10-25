Екзитпол "Савік Шустер Студії" з виборів до Криворізької міськради: проходять "Слуга народу", "Блок Вілкула", ОПЗЖ і "Сила людей"
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До міської ради Кривого Рогу (Дніпропетровська область) проходять чотири партії: "Слуга народу", "Блок Вілкула "Українська перспектива", ОПЗЖ і "Сила людей".
Про це свідчать результати екзитполу, проведеного "Савік Шустер Студією", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Слуга народу" отримує 32,9%, "Блок Вілкула "Українська перспектива"- 31,22%, ОПЗЖ - 12,27%,"Сила людей", - 6,96%.
Інші політсили, що брали участь у виборах, не подолали 5% прохідний бар'єр.
Гранична помилка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).