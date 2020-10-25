Дані про явку виборців на місцевих виборах у день голосування до ЦВК не передають, але в Комісії обіцяють оприлюднити їх швидше

Центральна виборча комісія відповідно до Виборчого кодексу України не уповноважена отримувати оперативну інформацію про явку виборців на місцевих виборах протягом дня голосування.

Такі відомості дільничні виборчі комісії подають в усі тервиборчкоми з місцевих виборів, які організовуються і відбуваються на цій дільниці, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ взаємодії із засобами масової інформації секретаріату ЦВК.

"Своєю чергою міські, районні в місті, сільські, селищні виборчі комісії передають інформацію, зокрема щодо кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях на момент закінчення голосування (20 годину), відповідним органам ведення Державного реєстру виборців для подальшої передачі цієї інформації до ЦВК.

Інформаційно-аналітична система "Вибори", яка теоретично могла б автоматично передавати всі дані відразу до Комісії, поки що не розгорнута до рівня ТВК. У звʼязку з обмеженням фінансування, спричиненого пандемією COVID-19, на ці цілі не було виділено відповідних коштів.

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Проте з метою належного інформаційного забезпечення місцевих виборів з власної ініціативи ЦВК інформацію про явку виборців відповідні працівники Секретаріату Комісії збирають будь-якими засобами звʼязку, зокрема телефоном, або електронною поштою. Водночас процес опрацювання та оприлюднення таких даних вимагає тривалого часу. До того ж такі відомості є фрагментарними та попередніми.

Остаточну офіційну інформацію щодо кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях на момент закінчення голосування, ЦВК зможе оприлюднити лише після її надходження до Комісії від органів ведення ДРВ та подальшого опрацювання і узагальнення", - підкреслили в Комісії.