МЗС про агітацію Сійярто в день виборів: "Офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України"

Проводячи в день виборів пряму агітацію за партію "Товариство угорської культури Закарпаття", Угорщина нахабно втрутилася у внутрішні справи України.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

"У день голосування на місцевих виборах в Україні угорська сторона вдалася до прямої агітації за партію угорців - Товариство угорської культури Закарпаття. МЗС України глибоко засмучене, що у такий спосіб офіційний Будапешт нахабно підтвердив своє пряме втручання у внутрішні справи України і завдав підступного удару послідовним зусиллям України конструктивно вирішити наявні в українсько-угорських відносинах проблеми", - заявили в МЗС України.

В українському зовнішньополітичному відомстві констатували ігнорування Угорщиною неодноразових закликів Києва припинити нехтувати принципами добросусідських відносин і з повагою ставитися до законів України.

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"Громадяни України угорського походження є важливою і невід’ємною частиною українського суспільства, вони мають усі необхідні права та можливості для вільного обрання своїх представників до органів місцевого самоврядування. Неприйнятні підказки виборцям з Будапешта порушують законодавство України і не залишають українській стороні іншого вибору як жорстко реагувати на такі кроки відповідно до усталеної міжнародної практики та законодавства України", - підкреслили в міністерстві.