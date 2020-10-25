Новини • Місцеві вибори-2020

Екзитпол "Савік Шустер Студії" щодо виборів мера Вінниці: Моргунов - 66%, Кудлаєнко - 11,8%, Борзов - 9%

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Екзитпол "Савік Шустер Студії" щодо виборів мера Вінниці: Моргунов - 66%, Кудлаєнко - 11,8%, Борзов - 9%
На виборах міського голови Вінниці лідирує чинний мер міста Сергій Моргунов.

Про це свідчать результати екзитполу, проведеного спільно "Савік Шустер Студією" і телеканалом "Україна-24" з використанням інструментів соціологічної компанії Liberty Report, інформує Цензор.НЕТ.

Екзитпол Савік Шустер Студії щодо виборів мера Вінниці: Моргунов - 66%, Кудлаєнко - 11,8%, Борзов - 9% 01

Згідно з результатами дослідження, за Моргунова проголосували 66% жителів міста. На другому місці - представник партії "Європейська Солідарність" Сергій Кудлаєнко, за нього проголосували 11,87%, на третьому - представник партії "Слуга народу" Сергій Борзов, за нього проголосували 9%. На четвертому місці - представник партії "ОПЗЖ" В'ячеслав Узелков (4,68%).

Гранична помилка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Читайте: Порошенко про результати виборів: Це повне фіаско влади

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Топ коментарі

  • Женя-Женя
    вы смотрите на опзж с шарием в одессе, марике, николаеве и харькове.
    Сразу бл*вать хочется.
  • Ivan573014
    Вот пусть в Виннице сидит. Всеукраинский уровень это не его.
  • Ivan573014
    Любуюсь тем как Слуги не попадают даже на вторые места. Это прямо наслаждение.
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