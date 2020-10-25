ЦВК: Явка на місцевих виборах становить близько 37%
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Явка на місцевих виборах, які відбувалися у всій Україні в неділю, 25 жовтня, становить орієнтовно 37%.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив голова ЦВК Олег Діденко.
За його словами, станом на 22 годину Центральна виборча комісія отримала дані з 97% тервиборчкомів. Згідно з цими даними, явка - 37%.
Глава ЦВК при цьому зазначив, що цей показник майже на 10% менше явки на місцевих виборах 2015 року, яка тоді становила 46,6%.