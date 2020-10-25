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ЦВК: Явка на місцевих виборах становить близько 37%

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ЦВК: Явка на місцевих виборах становить близько 37%
Явка на місцевих виборах, які відбувалися у всій Україні в неділю, 25 жовтня, становить орієнтовно 37%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив голова ЦВК Олег Діденко.

За його словами, станом на 22 годину Центральна виборча комісія отримала дані з 97% тервиборчкомів. Згідно з цими даними, явка - 37%.

Глава ЦВК при цьому зазначив, що цей показник майже на 10% менше явки на місцевих виборах 2015 року, яка тоді становила 46,6%.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Главный вывод сегодняшнего дня

    ЦИК: Явка на местных выборах составила около 37% - Цензор.НЕТ 1738
  • ПП Уксусов
    Зебилы устали...😁
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Вам известен другой способ узнать волеизъявление граждан?
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