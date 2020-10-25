Новини • Місцеві вибори-2020

Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Вінниці: до міськради проходять "Європейська стратегія Гройсмана", "ЄС", "Слуга народу" і ОПЗЖ

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Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Вінниці: до міськради проходять "Європейська стратегія Гройсмана", "ЄС", "Слуга народу" і ОПЗЖ
У Вінницьку міську раду проходять 4 партії - "Європейська стратегія Гройсмана", "Європейська Солідарність", "Слуга народу" і ОПЗЖ.

Про це свідчать результати екзитполу, проведеного спільно "Савік Шустер Студією" і телеканалом "Україна-24" з використанням інструментів соціологічної компанії Liberty Report, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з екзитполом, партія "Європейська стратегія Гройсмана" набирає 49,56%, "ЄС" отримує 12%, "Слуга народу" - 11,58% і "Опозиційна платформа - За життя" - 6,64%.

Екзитпол Савік Шустер Студії у Вінниці: до міськради проходять Європейська стратегія Гройсмана, ЄС, Слуга народу і ОПЗЖ 01

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Топ коментарі

  • Николай Тесля 2d4d7d57
    Я так понял в Европу хочет одна Винница.
  • Alex Lodje
    Неплохо.
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