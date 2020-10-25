За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу

Згідно з даними екзитполу, на виборах міського голови Івано-Франківська за чинного мера Руслана Марцінківа проголосували 86% виборців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Згідно з результатами опитування, Руслан Марцінків набирає 86,1% голосів, Петро Шкутяк ("Європейська Солідарність") - 6,9%, Наталія Сербин ("Українська галицька партія") - 3,9%, Олександр Богачов ("Слуга народу") - 2,4%, Василь Стефанишин ("Платформа громад") - 0,6%.

Також він повідомив, що до Івано-Франківської міської ради проходять дві політичні сили: "Свобода" - 66,29%, "Європейська Солідарність" - 16,76%. Близькою до прохідного бар'єру є "Батьківщина" - 4,76%.

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