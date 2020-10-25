Вибори на Донбасі та в Криму обов'язково відбудуться після повної деокупації, - Офіс Президента

Вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму обов'язково відбудуться після виведення незаконних збройних формувань і сил держави-агресора.

Про це йдеться в заяві Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Особливо хочемо звернутися до українців на тимчасово окупованій території нашої держави. Ми обов'язково повернемо конституційний порядок до всіх нині непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Демократія й можливість у чесний і законний спосіб обирати собі владу є одним з найбільших досягнень людства. На частині нашої території станом на цей час неможливо провести справді демократичні вибори. Але після повної деокупації, відновлення цілком безпечних умов для життя та політичної роботи, після виведення з території України всіх незаконних збройних формувань і сил держави-агресора будуть проведені вибори й там, де їх і досі неможливо провести згідно з українським законодавством і міжнародними стандартами", - підкреслили в ОП.

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В Офісі глави держави зазначили, що безпекова ситуація та професійна організація виборчої процедури дала змогу провести місцеві вибори в тих громадах на підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, де їх було можливо цілком безпечно організувати – згідно з висновками відповідних органів.