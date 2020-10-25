Виявлені порушення не вплинули на хід голосування, - глава ЦВК Діденко
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Виявлені під час голосування порушення не зможуть істотно вплинути на результати місцевих виборів в Україні.
Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вони (порушення. - Ред.) все-таки не носили масового чи системного характеру, і можна сказати, що вони не вплинули істотно на перебіг голосування. Сподіваюся, що і надалі не вплинуть на результати виборів", - сказав Діденко.
За його словами, поліція оперативно реагувала на ситуації, які містили ознаки кримінальних та адміністративних порушень, та одразу вживала заходів щодо їхнього припинення.
"Переважна більшість порушень стосувалася агітації в день виборів", - додав голова ЦВК.