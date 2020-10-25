Турчинов: Сьогодні "ЄС" виступає консолідатором України

Якщо б всі проєвропейські патріотичні політичні сили, які на цих виборах взяли по 1-2% відсотків голосів виборців, фактично тим самим передавши голоси нашим опонентам, об’єднались навколо "Європейської Солідарності", ми разом взяли б перше місце в більшості регіонів України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов в ефірі програми "Ніч виборів із Савіком Шустером" на каналі "Україна 24".

За словами Турчинова, екзитполи показують, що "Європейська Солідарність" отримала високий результат на заході, серйозну підтримку в центрі, але що головне, "нашу політичну силу підтримали як на півдні і півночі, так і на сході нашої країни".

"Тобто, сьогодні ЄС виступає консолідатором країни", – зазначив він, наголосивши, що прийшов час єднатися.

"Коли б всі патріотичні сили об‘єднались навколо "Європейської Солідарності", ми б разом взяли перше місце в більшості регіонів України. Але я впевнений, що все це попереду і Україна стане єдиною, сильною, незалежною, європейською країною", – резюмував політик.

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