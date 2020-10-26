Прой#бано місцеві вибори. У СН зробили ставку на х#йлованів, - "слуга народу" Дубінський

Електорат "Слуги народу" сьогодні не прийшов на виборчі дільниці, бо люди розчаровані.

Таку думку нардеп (СН) Олександр Дубінський висловив на своєму Ютуб-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"11 відсотків у Києві - для мене це п#здець провал. І я вважаю, що це наслідок неякісної виборчої кампанії, яка була проведена в місті Києві. Щоб боротися за Київ, ви маєте розуміти, що повинен бути сильний кандидат, який веде виборчу кампанію. Її треба було вести. Не тіктоком займатися, не якоюсь х#йнею, а вести виборчу кампанію. Не вели виборчої кампанії - отримали відповідний результат.

Я вважаю, що результат провальний у низці областей пов'язаний: перше - зі слабким вибором кандидатів у мери, які мали вести кампанію, а не займатися якоюсь х#йнею типу тіктоком. Друге - відсутність захисту результату і власне виборча кампанія.

Загалом про перепад. Де 20-25 - це хороший результат, де 10-12-14 - це поганий результат для партії влади, тому що маючи всю повноту її у вигляді своїх прокурорів, своїх цих, своїх тих, своїх п'ятих-десятих, і найголовніше - свою монобільшість, безумовно, потрібно було показувати результат кращий.

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Ну, це прой#бано, я вважаю, місцеві вибори. Хто б нам не розповідав про те, що нам це не цікаво, ми не хочемо цим займатися, нам це не потрібно - це все х#йня.

Причини провалу. Перша і найголовніша: наш електорат сьогодні не прийшов на виборчі дільниці. Тому що люди розчаровані. Віддавши такий високий рівень довіри президенту і його команді, люди були розчаровані результатом, які він показав. І, відповідно, вони просто на ці вибори не пішли. (...) Друге - це безумовно ковід, тому що багато хто не пішов, бо не хотіли ризикувати. Ну типу "а нах#й воно все треба"! Ну, з огляду на розчарування, загальне невдоволення, відсутність нових облич, які могли б стати новим прапором для українського суспільства. (...) Третя причина - провалені виборчі кампанії. Тому що потрібно було займатися розбудовою партії, потрібно було від людей домагатися лояльності на місцях. Адже все-таки центральна влада - це десь там далеко, а на місцевих виборах люди голосують за місцевих, за тих, кому вони довіряють, хто має авторитет. Тут вже неважливо, старі або нові обличчя, а за людей, у яких є хороша репутація. (...) Якщо це або продано, або взяті незрозуміло хто, або вчергове на якихось х#йлованів була зроблена ставка, ну ... результат очевидний.

Що стосується Києва, Харкова та Одеси - це міста, які не можна було прой#бувати за жодних умов, але ми їх все одно про#бали. Як у таких умовах далі працювати, мені складно зрозуміти".

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