Новини • Місцеві вибори-2020

Притула за підсумками екзитполів: Можна констатувати, що "Голос" стає фракцією в Київраді

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Притула за підсумками екзитполів: Можна констатувати, що "Голос" стає фракцією в Київраді
За такої низької явки кожна сотня-друга голосів може мати значення.

Про це кандидат у мери Києва від партії "Голос" Сергій Притула повідомив журналістам під час брифінгу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Команда Притули".

"Ми розуміємо, що сьогодні у нас буде дуже неспокійна ніч. Тому що за умов такої низької явки, кожна сотня-друга голосів буде мати значення. Зараз наш штаб і наші депутати на низькому старті для того, щоб виїжджати на дільниці, якщо там будуть зафіксовані якісь порушення", - розповів політик.

За результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг" Сергій Притула в першому турі виборів на посаду міського голови Києва набирає 8,3% голосів і має високі шанси потрапити в другий тур разом із чинним міським головою Віталієм Кличком.

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Разом із тим, Сергій Притула зазначив, що попередні результати партії "Голос" на виборах у Києві вже є перемогою.

"Ми маємо дуже хороші показники по соцопитуваннях. І я можу вже констатувати, що "Голос" стає фракцією у Київраді", - повідомив політик.

Притула за підсумками екзитполів: Можна констатувати, що Голос стає фракцією в Київраді 01

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Топ коментарі

  • Myko
    Завдання Пінчука Притула виконав, відтягнув голоси у Кличка, щоб той не переміг вже у першому турі. Ну це ще як сказати.

    Притула по итогам экзитполов: Можно констатировать, что "Голос" становится фракцией в Киевсовете - Цензор.НЕТ 1033
    Питання в тому на чию користь відтягував? Клоуни зі шкури лізли, щоб верещалка пройшла у другий тур. Натомість цей корисний ідіот допоміг ригу Попову. Пригадуєте чого 1 грудня 2013 студентів на Майдані беркутня побила? Бо цей ригоанал йолку вирішив ставити, а студенти своїм протестом за євроінтеграцію йому заважали.
  • Killing Machine
    Самый главный итог выборов в Киеве:

    Притула по итогам экзитполов: Можно констатировать, что "Голос" становится фракцией в Киевсовете - Цензор.НЕТ 3011
  • Герхард
    Ну Попов не только елку ставил, но и помогал щимить Майдан насколько тогда позволяли его полномочия.
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