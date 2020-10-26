Значних порушень під час "опитування Зеленського" не зафіксовано, - глава Нацполіції Клименко
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Поліція не зафіксувала значних порушень під час опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським.
Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу в неділю повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, пише Цензор.НЕТ.
"Ми прогнозували, що буде багато правопорушень, тому що були заяви громадських організацій та окремих минулих і нинішніх політиків, але можу сказати, що це не виправдалося. Ми звернулися до громадян, я думаю, що поліцію почули", - сказав він.
За словами Клименка, ініційоване президентом опитування громадян, а також дослідження екзитполів на виході з виборчих дільниць "минунули в цілому по державі практично нормально".
Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях проведуть всеукраїнське опитування і запропонують українцям відповісти на п'ять питань.