Посли країн G7 побачили "демократію в дії" на місцевих виборах в Україні, - посольство США

Посли країн "Групи семи" привітали Україну з проведенням виборів, назвавши їх "демократією в дії".

Відповідну заяву оприлюднило посольство США в Україні у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Також про це пише пресслужба Центрвиборчкому.

Уточнюється, що представники дипломатичного корпусу, акредитовані в Україні, серед яких посли країн "Групи семи", а також представники міжнародних організацій високо оцінили роль і зусилля ЦВК в організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

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"Перебуваючи сьогодні на окремих виборчих дільницях, посли країн Великої сімки та представниками міжнародних організацій пересвідчилися в якісній організації голосування дільничними виборчими комісіями. Також вони звернули увагу на ефективне здійснення на дільницях протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню хвороби COVID-19", - зауважили в ЦВК.

Своєю чергою голова Комісії поінформував іноземних партнерів про проблемні питання, які вирішувала ЦВК під час підготовки до місцевих виборів, хід сьогоднішнього голосування та взаємодію з представниками Національної поліції щодо недопущення порушень виборчого законодавства.

Окремо Діденко зупинився на організації навчання членів дільничних та територіальних виборчих комісій, просвіти виборців, що стало актуальним у розрізі прийняття в Україні Виборчого кодексу. Зазначені заходи стали можливими завдяки спільним проєктам з міжнародними організаціями, зокрема Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), Офісом Ради Європи в Україні, Координатором проєктів ОБСЄ в Україні.

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