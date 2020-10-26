На акціях у Білорусі 25 жовтня затримано щонайменше 290 осіб, - правозахисники

На 25 жовтня по всій країні були анонсовані акції протесту під загальною назвою "Народний ультиматум".

Правозахисний центр "Весна" зібрав інформацію про 290 затриманих цього дня по всій Білорусі, пише Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, білоруська опозиція заявляє про більш ніж 100 тис. учасників протесту в останній день "народного ультиматуму" в Мінську. Під час розгону акції силовики стріляли гумовими кулями в людей і застосовували світлошумові гранати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановська оголосила загальний страйк у Білорусі з понеділка