Місцеві вибори-2020: отримані від спецдільниці на Донеччині бюлетені відправили на перерахунок, - "ОПОРА"

Костянтинівська міська виборча комісія ухвалила рішення про відправлення на перерахунок бюлетенів, які отримала від спецдільниці №140969 у місті Костянтинівці, розміщеної на території комунального закладу "Центральна районна лікарня ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадянська мережа "ОПОРА".

За інформацією від спостерігачів ОПОРИ, на спецдільниці №140969 участь у голосуванні взяло 35 осіб. Дільнична виборча комісія завершила процес підрахунку голосів та підготувала протоколи. Під час передачі виборчої документації з дільниці до міської ТВК, було виявлено, що протоколи про підрахунок голосів на спецдільниці не були належним чином запаковані. У зв’язку з цим Костянтинівська міська ТВК ухвалила рішення щодо перерахунку бюлетенів на зазначеній спецдільниці.

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