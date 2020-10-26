Кличко заявив про готовність провести дебати з кандидатом від ОПЗЖ Поповим
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це Кличко заявив в ефірі одного з телеканалів.
Під час ефіру Попов запропонував Кличку обговорити нинішню і майбутню ситуацію в Києві.
"Якщо буде другий тур, я готовий професійно дискутувати. І відповісти на всі запитання, які є", - сказав Кличко.
За словами Кличка, дебати - хороша можливість визначити пріоритети, які стоять перед Києвом у найближчі кілька років.
За підсумками виборів мера Києва, Віталій Кличко з великим відривом випереджає своїх конкурентів.
До слова, 25 жовтня відбувалися вибори і в Київську міську раду. Згідно з результатами екзитполу, який був проведений у межах спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24", більшість голосів на них набрали партії "УДАР", "Європейська Солідарність" і "Слуга народу".