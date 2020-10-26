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Після завершення голосування на ДВК у Кіровоградській області недорахувалися 10 бюлетенів, - поліція

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Після завершення голосування на ДВК у Кіровоградській області недорахувалися 10 бюлетенів, - поліція
У Кіровоградської області правоохоронці встановлюють обставини нестачі 10 виборчих бюлетенів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Кіровоградської області, встановлено, що після завершення голосування членами дільничної виборчої комісії проводився підрахунок бюлетенів у скриньках для голосування, а також наявних у членів комісії - невикористаних бланків.

"У результаті виявлено недостачу 10 бланків незаповнених бюлетенів", - йдеться в повідомленні.

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Інформація за цим фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЕРДР) за ч.2 ст.158-1 Кримінального кодексу України.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Обставини події з'ясовуються.

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