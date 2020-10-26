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Головною загрозою для США є РФ, а найбільшим конкурентом - Китай, - Байден

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Головною загрозою для США є РФ, а найбільшим конкурентом - Китай, - Байден
Кандидат від Демократичної партії на пост президента США Джо Байден вважає, що на цей момент основною загрозою для США є Росія, а Китай - найбільшим конкурентом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CBS.

"Гадаю, найбільша загроза для Америки зараз, з точки зору руйнування нашої безпеки і наших альянсів - це Росія", - заявив Байден.

"По-друге, я думаю, що найбільший конкурент - це Китай. І залежно від того, як ми впораємося з цим, визначиться, чи є ми суперниками або ми в кінцевому результаті опинимося в більш серйозній конкуренції, пов'язаній із силою", - додав він.

Байден вчергове зазначив, що Трамп "обіймає кожного диктатора".

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"І ось що відбувається зараз. (...) Є ситуація в Кореї (КНДР. - Ред.), де у них більше смертоносних ракет і більше можливостей, ніж було раніше. (...) Є ситуація в Перській затоці, де Іран перебуває ближче до того, (...) щоб отримати ядерну зброю, ніж це було раніше", - заявив кандидат від демократів.

Він додав, що поведінка Трампа змушує союзників по НАТО відвертатися від США, тому що вони "не можуть розраховувати на нас".

Топ коментарі

  • Foreign Observer
    У России уже вся экономика порвана в клочья и весь бюджет меньше чем у любого американского штата, и Кинжалы с Крымскими мостами, нарисованы в мультике мосфильма. И вообще это страна, всего лишь бензоколонка. Нечего её бояться.
  • Lalo Land
    А еще у нее яо, и агенты влияния по всему миру. И шантаж террором
  • OA
    "Есть ситуация в Персидском заливе, где Иран находится ближе к тому, (...) чтобы получить ядерное оружие, чем это было раньше", - заявил кандидат от демократов."
    Источник: https://censor.net/ru/n3227014

    Ох, как надо было бы дедуле Байдену витаминок каких попить, улучшающих кровоснабжение головного мозга. А из-за амнезии дедуля Байден позабыл, что именно демократ Обама заключил в 2015 году ядерную сделку с Ираном:
    'Иран и страны "шестерки" (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Тегерана."

    Так что, как говорится, дедуля Байден, чья корова бы мычала...
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