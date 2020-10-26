Протоколи "з майбутнього": ОПОРА зафіксувала порушення на Сумщині. ФОТОрепортаж

Спостерігачі ОПОРИ повідомляють, що на Верхньосироватській територіальній виборчій комісії Сумського району дата і час пакування на протоколах однієї з виборчих дільниць не відповідають дійсності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Зазначається, що члени ТВК голосуванням вирішили внести зміни в документацію ДВК одразу в себе на засіданні.

Спостерігачі ОПОРИ виявили, що на протоколах підрахунку голосів, які надійшли від дільничної виборчої комісії № 590593 (дільниця розташовується за адресою вул. Галкіна, 21Б, с. Залізняк Сумського району) позначений час не збігається із фактичним. Зокрема, на протоколах було позначено час пакування від 01:30 до 02:30, хоча фактично протоколи надійшли з дільниці раніше за 01:30

Також читайте: Місцеві вибори-2020: отримані від спецдільниці на Донеччині бюлетені відправили на перерахунок, - "ОПОРА"

















