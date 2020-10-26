У день виборів ДСНС отримала 13 повідомлень про замінування виборчих дільниць, а з настанням темряви було знеструмлено 23 дільниці
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Так, згідно з даними рятувальників, у неділю надходили анонімні повідомлення про мінування виборчих дільниць у Вінницькій (6), Одеській (4), Дніпропетровській (2)та Київській (1) областях.
"У порядку взаємодії залучалось 28 осіб та 7 одиниць техніки, у тому числі піротехнічний розрахунок ДСНС. Після проведених перевірок факти замінування не підтвердилися", - йдеться в повідомленні.
Також із настанням темної пори доби сталося знеструмлення 23 виборчих дільниць у Вінницькій (6), Запорізькій (3), Львівській (3), Херсонській (3), Івано-Франківській (3), Дніпропетровській (1), Закарпатській (1) Донецькій (1) Харківській (1) та Київській (1) областях.
"На всі випадки силами ДСНС забезпечено доставку електрогенераторів та забезпечено подачу електроенергії. Всього залучалося понад 50 осіб та 12 одиниць техніки ДСНС", - повідомили в ДСНС.
Станом на 7:00 понеділка підрозділами ДСНС за допомогою електрогенераторів проводиться подача електроенергії на 2 виборчі дільниці та територіальну виборчу комісію у с. Новиця Калуського району Івано-Франківської області.
"У зв'язку із підрахунком голосів на виборчих дільницях продовжується чергування 1 тис. 679 осіб ДСНС", - додали в Службі.