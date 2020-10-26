Україна піднялася на 23-тє місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі понад 43 млн заражених і 1,1 млн жертв

Станом на ранок 26 жовтня у світі зареєстрували 404 793 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4498 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 43 346 888 випадків інфікування, зокрема 404 793 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 159 097 осіб, з них 4498 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 31,9 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна піднялася на 23-тє місце світового рейтингу і, як і раніше, розташовується на 7-му в Європі.