Довибори в Раду у 208 окрузі: опрацьовано 16,5% протоколів - "слуга народу" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4%. ІНФОГРАФІКА
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На проміжних виборах до Верховної Ради у 208 одномандатному виборчому окрузі лідирує кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Він отримав понад 34% голосів і з незначним відривом випереджає свого опонента Олега Ляшка, лідера "Радикальної партії".
Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, станом на 8:07 26 жовтня, передає Цензор.НЕТ.
ЦВК опрацювала 16,58% дільничних протоколів:
- Анатолій Гунько від "Слуги народу" - 34,82% голосів;
- Олег Ляшко від "Радикальної партії" - 33,37% голосів;
- Людмила Давиденко, самовисування - 23,33% голосів;
- Анатолій Гунько (самовисування) - 3,09%;
- Ігор Гунько (самовисування) - 1,45%.
Решта кандидатів набрали значно меншу кількість голосів.
Остальные кандидаты набрали значительно меньшее количество голосов.