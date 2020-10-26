Довибори в Раду у 208 окрузі: опрацьовано 16,5% протоколів - "слуга народу" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4%. ІНФОГРАФІКА

На проміжних виборах до Верховної Ради у 208 одномандатному виборчому окрузі лідирує кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Він отримав понад 34% голосів і з незначним відривом випереджає свого опонента Олега Ляшка, лідера "Радикальної партії".