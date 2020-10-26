Новини • Парламентські вибори-2019

Довибори в Раду у 208 окрузі: опрацьовано 16,5% протоколів - "слуга народу" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4%. ІНФОГРАФІКА

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Довибори в Раду у 208 окрузі: опрацьовано 16,5% протоколів - "слуга народу" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4%. ІНФОГРАФІКА
На проміжних виборах до Верховної Ради у 208 одномандатному виборчому окрузі лідирує кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Він отримав понад 34% голосів і з незначним відривом випереджає свого опонента Олега Ляшка, лідера "Радикальної партії".

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, станом на 8:07 26 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

ЦВК опрацювала 16,58% дільничних протоколів:

  • Анатолій Гунько від "Слуги народу" - 34,82% голосів;
  • Олег Ляшко від "Радикальної партії" - 33,37% голосів;
  • Людмила Давиденко, самовисування - 23,33% голосів;
  • Анатолій Гунько (самовисування) - 3,09%;
  • Ігор Гунько (самовисування) - 1,45%.

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Решта кандидатів набрали значно меншу кількість голосів.

Остальные кандидаты набрали значительно меньшее количество голосов.

Довибори в Раду у 208 окрузі: опрацьовано 16,5% протоколів - слуга народу Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4% 01

Топ коментарі

  • ьля
    а по лицу не видно? интеллектуал, философ, бандит и просто хороший человек. на прошлых выборах шел под мохнатым бедром крылом юлии владимировны, не повезло, не фартануло. теперь бесценный бриллиант в коллекции слуг народа. не беспокойтесь, вредных законов он не придумает. впрочем, полезных тоже. мандат ему нужен не для того, чтоб время в раде терять.
  • Sophia-Maria Duglass
    Ляшко в ауте
  • Lvbnhj
    Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 16,5% протоколов - "слуга народа" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4% - Цензор.НЕТ 7136 Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 16,5% протоколов - "слуга народа" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4% - Цензор.НЕТ 5627
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