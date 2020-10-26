На Луганщині хворим на COVID-19 виборцям відмовили в голосуванні: не вистачило засобів захисту для членів виборчкомів, - "ОПОРА"

У Луганській області зафіксовано випадки відмови хворим на COVID-19 виборцям у голосуванні на місцевих виборах, повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

"Спостерігачам "ОПОРИ" надійшла інформація від жителя міста Сватове Луганської області, хворого на коронавірусну інфекцію, про те, що виборча комісія відмовила йому у включенні до списку виборців, що голосують за місцем перебування", - йдеться в повідомленні "ОПОРИ", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з інформацією, члени виборчої дільниці №440564 на своєму засіданні відмовили громадянину у включенні до списку осі, які голосують за місцем перебування. Причиною назвали брак засобів індивідуального захисту для членів комісії, які мають відвідувати таких хворих.

Також читайте: Україна піднялася на 23-тє місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі понад 43 млн заражених і 1,1 млн жертв

Крім того, ще один подібний випадок зафіксовано спостерігачем у Старобільську. Міська ТВК відмовила виборцю з коронавірусом "у зв'язку з фінансовою неспроможністю забезпечити ДВК засобами індивідуального захисту (костюмами, захисними окулярами та іншими засобами індивідуального захисту)". Серед інших причин відмови зазначено постанову Кабміну про запровадження жорсткого карантину, який продовжено до 31 грудня 2020 року, у зв'язку з чим встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних осіб та додаткові обов'язки, які покладаються на них. Також зазначається, що із заявою не отримано "повний комплект документів для голосування за місцем реєстрації, згідно із законодавством України в межах виборчого процесу і запобігання поширенню гострих респіраторних хвороби COVID-19".

"ОПОРА" вважає таку практику відмови виборцям у наданні можливості проголосувати за місцем перебування неправильною і такою, що свідчить про порушення права виборця на участь у виборах", - йдеться в повідомленні.