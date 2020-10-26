Бюлетені з ознаками підробки виявлено на Дніпропетровщині, відкрито кримінальне провадження, - поліція. ФОТО

25 жовтня в поліцію надійшло повідомлення про те, що на двох виборчих дільницях Синельниківського району знайдено п'ять виборчих бюлетенів, які зовні мають ознаки підробки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Дніпропетровській області.

За цим фактом поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158-3 (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

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