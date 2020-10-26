За добу від COVID-19 померли 73 особи, 1029 - одужали, виявлено 5426 нових випадків

За минулу добу в Україні було госпіталізовано 736 осіб з COVID-19, одужали - 1029.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 5426 осіб. Госпіталізовано 736 осіб. Зафіксовано 73 летальні випадки. Одужали 1029 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 348 924 особи. Загалом одужали 142 537, а летальних випадків 6464", - розповів Степанов.

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За минулу добу найбільшу кількість нових випадків зареєстровано в Харківській області (478), Одеській області (348), Житомирській області (345), Львівській області (335) та Чернівецькій області (323).