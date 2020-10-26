Україна планує до 2035 року закупити у США багатоцільові винищувачі, - генерал-полковник Дроздов

Повітряні сили Збройних сил України планують до 2035 року закупити американські винищувачі. При цьому створити власний бойовий літак Україні найближчим часом навряд чи вдасться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-полковник Сергій Дроздов.

За його словами, для створення тільки прототипу власного бойового літака необхідно щонайменше 10 років і 10 мільярдів доларів.

"Створити бойовий літак – багатофункціональний винищувач, Україні навряд чи вдасться у найближчій перспективі. Для цього у нас нема, по-перше, відповідної наукової бази, немає потужностей виробництва, досвіду. Україна може випускати лише військово-транспортні літаки", - сказав Дроздов.

У зв'язку з цим у Збройних силах планують закуповувати авіаційну техніку за кордоном у країн-партнерів. Зокрема, планується закупівля техніки у США.

"Мова йде про єдиний тип багатоцільового винищувача, який згодом замінив би усі типи бойової авіації радянського зразка: винищувачі, штурмовики, бомбардувальники. Звичайно, Повітряні Сили хотіли б мати і найсучаснішу техніку, як от американський F-35, наші льотчики мріяли б літати на таких літаках", - зазначив генерал-полковник.

При цьому він додав, що Польщі, попри те, що вона вже тривалий час є союзником США і повноцінним членом НАТО, лише зараз вдалося почати розмову про отримання винищувачів F-35.

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"До речі, поляки пішли саме таким шляхом, коли в них на озброєнні поряд із МіГ-29 стоять F-16. Такий досвід Польщі був би і для нас найбільш прийнятний: отримати ескадрилью винищувачів та поставити її на озброєння в одній з бригад тактичної авіації Повітряних сил", - сказав командувач Повітряних сил.

За його словами, проблем з перенавчанням льотного складу не має виникнути, однак є нюанси з технічною базою, ремонтом, аеродромно-технічним забезпеченням.

Нагадаємо, у травні Повітряні сили ЗСУ представили план розвитку до 2035 року. У ньому наголошувалося на необхідності додаткового фінансування з боку уряду.