COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Харківщина - 478, Одещина - 348 і Житомирщина - 345

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Харківській області (478), Одеській області (348), Житомирській області (345).

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 26 жовтня в Харківській області на коронавірус захворіли 478 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 33 250 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 495 осіб, за останню добу - 2. З початку епідемії одужали 6 311 пацієнтів, за минулу добу - 31.

Станом на 26 жовтня кількість активних хворих у Харківській області становить 26 444 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу від COVID-19 померли 73 особи, 1029 - одужали, виявлено 5426 нових випадків

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Одеська та Житомирська області.

Так, на Одещині на коронавірус захворіли 348 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 22 179 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 333 людини, за минулу добу - 5. З початку епідемії одужали 3 272 пацієнти. Кількість активних хворих на Одещині - 18 574 людини.

На Житомирщині добовий приріст хворих на коронавірус - 345 осіб. Загальна кількість хворих - 12 533. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 210 осіб, за добу - 7. З початку епідемії одужали 6 495 пацієнтів. Кількість активних хворих на Житомирщині - 5 828.