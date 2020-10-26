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Років через 10 літаки Повітряних сил ЗСУ не зможуть виконувати поставлені завдання, необхідне оновлення техніки, - генерал-полковник Дроздов

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Років через 10 літаки Повітряних сил ЗСУ не зможуть виконувати поставлені завдання, необхідне оновлення техніки, - генерал-полковник Дроздов
Командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-полковник Сергій Дроздов вважає, що потрібно утриматися від коментарів, які можуть вплинути на роботу комісій, які розслідують авіакатастрофу АН- 26. Однак, він говорить, що парк авіаційної техніки потребує оновлення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Дроздов заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

За словами генерала-полковника, воїни захищають повітряні кордони України на зразках техніки, які були випущені від 1968 до 1991 року.

"Найстаріші літаки у нас військово-транспортні, їм від 52 років. Ударна, винищувальна і розвідувальна авіація - Су-25, Су-24М, МіГ-29, Су-27, Су-24МР від 1981 по 1991 рік випуску. За час незалежності України ми не отримали жодного військового літака", - пояснив Дроздов.

Командувач Повітряних сил вважає, що ремонт і модернізацію радянської техніки можна проводити вічно.

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"Відбувається фізичне руйнування двигунів, вузлів, агрегатів, планера літака. Рано чи пізно, ймовірно років через 10, зіткнемося з проблемою, що літаки не зможуть виконувати поставлені завдання", - додав Дроздов.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    ДА ХВАТИТ ПОСТИТЬ УЖЕ КАЦАПСКИЕ СТРАШИЛКИ
    У раши кишка тонка против НАТО и США. Так что хремль падет за 2 часа той войны 😀😀😀
  • Юрій Ан
    Лет через 10 самолёты, как средство ведения боевых действий, будут применять только папуасы и пигмеи.
    Развивать нужно космические силы и беспилотную авиацию.
    Самое время - почесать потылыцю и задуматься.
  • Zamer2 Potolkoff
    І обов'язково "Зірку Смерті" треба побудувати.
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