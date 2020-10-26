Років через 10 літаки Повітряних сил ЗСУ не зможуть виконувати поставлені завдання, необхідне оновлення техніки, - генерал-полковник Дроздов

Командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-полковник Сергій Дроздов вважає, що потрібно утриматися від коментарів, які можуть вплинути на роботу комісій, які розслідують авіакатастрофу АН- 26. Однак, він говорить, що парк авіаційної техніки потребує оновлення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Дроздов заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

За словами генерала-полковника, воїни захищають повітряні кордони України на зразках техніки, які були випущені від 1968 до 1991 року.

"Найстаріші літаки у нас військово-транспортні, їм від 52 років. Ударна, винищувальна і розвідувальна авіація - Су-25, Су-24М, МіГ-29, Су-27, Су-24МР від 1981 по 1991 рік випуску. За час незалежності України ми не отримали жодного військового літака", - пояснив Дроздов.

Командувач Повітряних сил вважає, що ремонт і модернізацію радянської техніки можна проводити вічно.

Також дивіться: Українські та британські військові тренуються разом виконувати завдання з організації охорони, - Міноборони. ФОТОрепортаж

"Відбувається фізичне руйнування двигунів, вузлів, агрегатів, планера літака. Рано чи пізно, ймовірно років через 10, зіткнемося з проблемою, що літаки не зможуть виконувати поставлені завдання", - додав Дроздов.