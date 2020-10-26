Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в зриві нового перемир'я

Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні нового перемир'я в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

У Міністерстві оборони Азербайджану звинуватили Вірменію в артилерійському обстрілі по позиціях азербайджанської армії, розташованих на всій протяжності фронту, а також на вірмено-азербайджанському державному кордоні.

У свою чергу прессекретарка Міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці про порушення перемир'я азербайджанськими військами, звинувативши їх у вогні по вірменських позиціях на південно-східному напрямку.

Як повідомлялося раніше, міністри закордонних справ Азербайджану і Вірменії після переговорів у Вашингтоні домовилися про початок гуманітарного перемир'я в зоні Нагірно-Карабаського конфлікту з ранку понеділка.

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Сторони досягли домовленості про припинення вогню ще 10 жовтня у Москві. Однак відтоді перемир'я неодноразово порушувалося, що викликало критичну реакцію з боку міжнародного співтовариства.

Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня розпочали воєнні дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.

Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.