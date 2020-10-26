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Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в зриві нового перемир'я

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Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в зриві нового перемир'я
Фото: АПА
Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні нового перемир'я в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

У Міністерстві оборони Азербайджану звинуватили Вірменію в артилерійському обстрілі по позиціях азербайджанської армії, розташованих на всій протяжності фронту, а також на вірмено-азербайджанському державному кордоні.

У свою чергу прессекретарка Міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці про порушення перемир'я азербайджанськими військами, звинувативши їх у вогні по вірменських позиціях на південно-східному напрямку.

Як повідомлялося раніше, міністри закордонних справ Азербайджану і Вірменії після переговорів у Вашингтоні домовилися про початок гуманітарного перемир'я в зоні Нагірно-Карабаського конфлікту з ранку понеділка.

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Сторони досягли домовленості про припинення вогню ще 10 жовтня у Москві. Однак відтоді перемир'я неодноразово порушувалося, що викликало критичну реакцію з боку міжнародного співтовариства.

Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня розпочали воєнні дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.

Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

Топ коментарі

  • Привет
    Ты идиот?? Хотя зачем я спрашиваю..это же очевидно и так...
    Азербайджан воюет за свои международно признанные территории... Крым ему нахрен не нужен....
    Азербайджанцы это не кацапы...и не ары...
  • Привет
    Водила наверное обосрался так...что теперь месяц срать ему будет нечем... Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в зриві нового перемир'я - Цензор.НЕТ 1315
  • Яр Холодний
    Тебе "обнесли" галоперидолом, чи, навпаки, "приход" піймав? В світі "ідей" повно... От тільки після Другої світової війни лише одна країна в Європі вирішила "переглянуть" кордони, та ще й збройним шляхом - твоя дурнувата "Кацапія"... (Тільки не "бий ногами в груди" себе, який ти "щирий американець"... Я твої коментарі вже кілька місяців відслідковую - від тебе "за версту кислими щами смердить...". Твоя "Омерика" десь в районі Долгопрудного...).
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