В Україну до кінця тижня поставлять 14 тис. флаконів "Ремдесивіру" для лікування пацієнтів з COVID-19, - МОЗ

В Україну до кінця поточного тижня поставлять 14 тис. флаконів лікзасобу "Ремдесивір" для лікування пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко під час пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"На попередньому тижні МОЗ дозволив ввезення незареєстрованого лікзасобу "Ремдесивір", закупленого ДП "Медичні закупівлі України" для лікування коронавірусної хвороби. Він входить до національного протоколу лікування. В Україну повинні поставити першу партію препарату - близько 14 тис. флаконів, поставки будуть до кінця тижня. Загальна процедура передбачала закупівлю 28,2 тис. одиниць цих ліків, що буде направлено на лікування 4,7 тис. пацієнтів із середнім і тяжким перебігом хвороби", - сказав він.

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"Ці ліки використовується в багатьох країнах - США, Японії, Австралії, країнах ЄС, входять до протоколів лікування. 22 жовтня головний регуляторний орган Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) повноцінно затвердив ремдесивір як перший вид терапії для лікування COVID-19, його затвердили на основі аналізу і детального вивчення результатів рандомізованих досліджень", - додав заступник міністра.

2 травня ремдесивір офіційно схвалили в США для лікування коронавірусу. 29 травня повідомлялося, що вчені прийшли до висновку, ніби ремдесивір найбільш ефективний в перші дні активної реплікації вірусу; тобто, з урахуванням інкубаційного періоду, це часто досимптомні дні. На їхню думку, препарат не слід рекомендувати для лікування важкої форми коронавірусної хвороби. 25 червня Комітет Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) з лікарських засобів для людини (CHMP) рекомендував надати Veklury (ремдесивіру) умовний маркетинговий дозвіл для лікування COVID-19 у дорослих і підлітків з 12 років з пневмонією, яким потрібен додатковий кисень. 16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що "Ремдесивір" майже не знижує смертність через COVID-19. 23 жовтня "Ремдесивір" став першим затвердженим у США препаратом для лікування COVID-19.

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