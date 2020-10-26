Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку

У Луцьку на виборчій дільниці № 071044 спостерігач від політичної партії "Сила і честь" вистрибнув у вікно після того, як почався підрахунок голосів.